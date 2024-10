Yuri Alberto bate recorde de gols em uma temporada, mas lamenta novo tropeço do Corinthians 

Atacante marcou duas vezes e ainda teve gol anulado em empate com o Internacional.

Tinha tudo para ser uma noite de festa para Yuri Alberto, mas o atacante deixou a Neo Química Arena cabisbaixo e em tom de lamentação. Graças ao camisa 9, o Corinthians esteve à frente no placar contra o Internacional por duas vezes, neste sábado, mas sofreu um gol nos acréscimos do segundo tempo e, com o empate em 2 a 2, permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Yuri Alberto chegou a 20 gols em 48 jogos no ano de 2024, recorde dele em uma única temporada. Até então, o melhor ano tinha sido 2021, quando marcou 19 vezes em 55 partidas.

“Fico muito feliz, tenho tido um ano muito difícil, mesmo com gols e tal. Graças a Deus, hoje passei meu recorde, minha melhor temporada em gols com o Inter foi com 19. É só agradecer a Deus por cada oportunidade que ele tem me dado, à torcida que me deu um apoio imenso hoje, que eu precisava muito, ainda mais nesse jogo grande, contra um ex-clube meu. Só tenho a agradecer”, declarou o jogador.

O camisa 9 corintiano ainda marcou um outro gol no começo do segundo tempo contra o Inter, mas ele foi anulado por impedimento.

Após a partida, Yuri demonstrou abatimento com a situação da equipe e lamentou não ir para a data Fifa fora da zona de rebaixamento.

“A gente estava muito, muito, muito próximo dessa vitória. Antes dessa pausa seria importante sair dessa zona que é ruim, trazer uma vitória para nosso torcedor. infelizmente, em um escanteio que não foi, acabou originando o gol. É focar, olhar para as coisas boas e seguir trabalhando em cima disso, é só dessa forma, lutando, se entregando, batalhando em campo, ganhando duelos, trazendo o melhor de cada um a gente vai tirar o Corinthians desse estado.”

O próximo compromisso alvinegro é dia 17, contra o Athletico-PR, novamente na Neo Química Arena.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3