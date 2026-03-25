Motociclista fica gravemente ferido após enroscar em fiação solta em Votuporanga 

O motorista Wellington de Oliveira Inacio, de 39 anos, é mais uma vítima da inoperância do poder público. Ele sofreu fraturas no ombro, clavícula e na mão após ser derrubado na Rua Paraná; ele passou por cirurgias corretivas e se recupera em casa.

Jorge Honorio

O que seria mais um tranquilo começo de final de semana para o motorista Wellington de Oliveira Inacio, de 39 anos, se transformou em um pesadelo na tarde do sábado (14.mar), próximo do cruzamento das ruas Paraná com a dos Ipês, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP.

De acordo com o relato de Wellington, por volta das 18h50, já no início da noite ele saiu de casa com sua motocicleta Honda/CG, ano 2019, para buscar em encomenda. No entanto, no referido cruzamento um veículo avançou levemente o sinal de PARE, o chamou a atenção do motociclista e o obrigou a redobrar a atenção, contudo, próximo de uma árvore, sua motocicleta foi laçada por um cabo de internet que estava solto.

“Estava seguindo normal, já estava escurecendo, de repente, vi o fio na reta do rosto, do pescoço e tirei a cabeça da reta, mas o fio enroscou na moto e fui jogado no chão”, contou Wellington ao Diário.

Com o impacto, à vítima sofreu fraturas na mão, no ombro e na clavícula, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.

“Fiquei internado por sete dias. Passei por duas cirurgias para corrigir as fraturas, colocaram um fio aqui para unir a quebradura e também uma platina aqui nesse outro ponto. Agora estou em casa, até fico em pé, mas meus movimentos são poucos, tem coisa que não consigo fazer. Por exemplo, não consigo levar o braço, fica na tipoia. Banho é complicado, preciso de ajuda. É difícil”, conta Wellington.

Além da dolorosa recuperação física e dos prejuízos com medicamentos, o motorista também terá que lidar com os reparos na motocicleta, avaliados em cerca de R$ 3 mil: “Nessas horas a gente precisa comprar, se cuidar. Mas é triste, a gente não pode amargar o prejuízo, não é justo”, concluiu.

Legislação inoperante

A legislação municipal, aprovada e melhorada nos últimos anos na Câmara Municipal, que regula fios e cabos soltos em postes de Votuporanga é considerada implacável e prevê até multa de mais de R$ 4 mil, em caso de desobediência. A iniciativa obriga a Neoenergia Elektro, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica do município, a alinhar os fios ou cabos dos postes; além de retirar os fios ou cabos inutilizados.

Contudo, sem fiscalização efetiva da Prefeitura de Votuporanga, a lei se tornou inoperante.

Na prática, fios e cabos pendurados por ruas e avenidas se tornaram uma realidade perigosa e os acidentes, por vezes, subnotificados, engrossam uma estatística de dor e prejuízos.