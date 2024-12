Paulistão A2: CAV estreia contra a Ferroviária na Arena Plínio Marin 

Na primeira fase, o Votuporanguense disputará sete jogos em casa e oito fora de seus domínios. Competição vai de 15 de janeiro a 6 de abril.

O Clube Atlético Votuporanguense segue a programação de pré-temporada visando a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025. Segundo a Federação Paulista de Futebol (FPF), os jogos começam em 15 de janeiro e a final está marcada para 6 de abril. O detalhamento das rodadas, no entanto, ainda será feito pela instituição.

Na primeira fase do Paulistão A2, o Votuporanguense disputará sete jogos em casa e oito fora de seus domínios.

As novidades para a edição de 2025 são CAV e Grêmio Prudente, que subiram da Série A3, e Ituano e Santo André, rebaixados no Paulistão.

Confira abaixo os duelos do Votuporanguense na primeira fase do Paulistão A2:

CAV x Ferroviária – 15/01, às 18h;

São Bento x CAV – 18/01, às 19h30;

CAV x Oeste – 22/01, às 18h;

Taubaté x CAV – 26/01; às 19h30;

Santo André x CAV – 29/01; às 18h;

CAV x Capivariano – 01/02; às 19h30;

São José x CAV – 05/02, às 18h;

Grêmio Prudente x CAV – 08/02, às 19h30;

CAV x Juventus – 12/02, às 18h;

CAV x XV Piracicaba – 15/02, às 19h30;

Primavera x CAV – 19/02, às 18h;

CAV x Rio Claro – 22/02, às 19h30;

Linense x CAV – 26/02, às 18h;

CAV x Ituano – 01/03, às 19h30

Portuguesa Santista x CAV – 08/03, às 19h30.

Segunda fase

Quartas de final: 16 e 19 de março

Semifinal: 23 e 30 de março

Final: 2 e 6 de abril

Sistema de disputa

A FPF determinou que a competição terá o mesmo formato de disputa da edição de 2024. Na primeira fase, todos os times se enfrentam em turno único. Depois, no mata-mata, são jogos de ida e volta, com uma novidade: o time de melhor campanha escolhe se manda o segundo jogo em casa ou fora. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Os dois piores da primeira fase são rebaixados à Série A3 e os oito melhores avançam para as quartas de final, em que o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo, assim sucessivamente. Na semifinal, os confrontos serão definidos pela campanha geral (1º x 4º / 2º x 3º). Apenas os finalistas sobem para a elite. Haverá VAR em todos os jogos do mata-mata.

