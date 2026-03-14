Câmara vota abertura de processo que pode cassar Daniel David 

A denúncia protocolada pelo munícipe Edilberto Nunes da Silva pede a perda do cargo do vereador, do então presidente da Câmara, com base em um fato ocorrido em 17 de fevereiro de 2025, quando durante uma sessão, o parlamentar utilizou a frase: “covarde é você. Vai se f#der!”. Sessão ocorre na segunda-feira (16), a partir das 18h.

Jorge Honorio

Após a aprovação da abertura do processo de cassação do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), na última segunda-feira (9.mar), por suposta quebra do decoro parlamentar ao se referir ao Parque da Cultura como “Terra de Malandro”, ao abordar o episódio conhecido como “Pix da Cultura”. Um novo pedido de cassação, baseado no mesmo argumento foi protocolado na Casa de Leis, desta vez, mirando o vereador e presidente do Poder Legislativo local, Daniel David (MDB).

O protocolo partiu do contador, historiador, arquiteto e urbanista, Edilberto Nunes da Silva, conhecido também por suas análises de conjuntura política. Na prática, o enfoque mira um episódio ocorrido durante a 4ª sessão ordinária de 2025, realizada em 17 de fevereiro, quando no decorrer dos trabalhos e sob protestos pacíficos que pediam a valorização dos profissionais da educação e contrários à criação da Secretaria de Bem-Estar Animal e outros 28 cargos pela Prefeitura de Votuporanga, o presidente da Casa disparou: ‘covarde é você. Vai se f#der!’.

A época, recortes de vídeo viralizaram nas redes sociais afirmando que Daniel David havia se referido aos profissionais da Educação, gerando revolta em toda a classe e rendendo até uma nota de repúdio, contudo, segundo noticiado pelo Diário, a frase foi dirigida a uma manifestante que teria dirigido ofensas ao vereador.

“Eu não estava falando com os professores, eu jamais mandaria um professor ir se f#der. Eu estava falando com uma pessoa que levantou lá e me ameaçou, me chamou de covarde. Ela era contrária a aprovação do projeto que criava a secretaria, e levantou lá e me chamou de covarde. No calor do momento, no tumulto, eu acabei respondendo que covarde era ela e ao voltar o corpo para a cadeira soltei a fala em tom de desabafo, que nem deveria ter soltado, porque agora está aí sendo distorcido”, afirmou Daniel David, em entrevista ao Diário, à época dos fatos.

Agora, o protocolo pede a abertura do processo de cassação com base na suposta quebra de decoro parlamentar: “Ocorreu em sessão oficial, durante exercício funcional; Teve caráter público, com transmissão institucional; Atingiu a dignidade do cargo de Vereador e a imagem da Câmara; Configura abuso de prerrogativa funcional (uso do microfone oficial para ofensa)”, diz trecho do pedido protocolado.

Na prática, o pedido segue o mesmo rito ao qual enfrenta o vereador Cabo Renato Abdala, inclusive, o suplente do MDB na Câmara, Valdecir Lio, será convocado nas próximas horas para assumir interinamente a função e votar contra ou a favor da abertura do procedimento contra Daniel David, na próxima segunda-feira (16.mar), a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”.

Se acatacado pela maioria, uma Comissão Processante com três vereadores integrantes será sorteada para dar andamento no processo; caso derrubada no voto, o pedido é arquivado pela Casa de Leis.

A sessão deve ser comandada pelo vice-presidente, vereador Serginho da Farmácia (PP).

Nos bastidores, o clima na Câmara segue em ebulição, contudo, alguns vereadores ouvidos pelo Diário não acreditam na abertura do processo. Inclusive, um parlamentar ouvido reservadamente pela reportagem, afirmou que os pedidos do tipo [se referindo a Cabo Renato Abdala e Daniel David] “é perda de tempo e atrapalha o desenvolvimento do município”, pois segundo ele, “os vereadores deveriam gastar tempo trabalhando pelos votuporanguenses e não se atacando nos bastidores por politicagem.”

Além da efervescência nos gabinetes e nos corredores, a 8ª sessão ordinária deve contar com a presença de manifestantes contra o aumento das contas de água e vazamentos de esgoto.

A sessão ainda terá três projetos na Ordem do Dia. Confira abaixo:

Projeto de Lei nº 196/2025 – de autoria do vereador Marcão Braz (PP) – dispõe sobre a distribuição de sensor medidor contínuo de glicose pela rede municipal de saúde para crianças entre 2 e 12 anos portadores de diabetes mellitus Tipo 1, cujos pais ou responsáveis estejam inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico).

Projeto de Lei nº 24/2026 – de autoria do Poder Executivo – dispõe sobre alteração das leis Nº 7.340, de 05 de dezembro de 2025, e N° 7.341, de 05 de dezembro de 2025, e abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$556.000,00.

Projeto de Lei nº 37/2026 – de autoria do vereador Mehde Meidão (PSD) – dispõe sobre a denominação da Rua Luiz Antônio Paschoiotto, localizada no Loteamento Parque Esplanada.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente das galerias da Câmara ou ainda por meio das redes sociais da Câmara Municipal e pela TV Unifev.