CAV enfrenta o Ituano em duelo decisivo no Paulistão A2 

A partida ocorre neste sábado (1º), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. A vitória é imprescindível para a aproximação da Pantera Alvinegra do G-8.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo decisivo contra o Ituano, neste sábado (1º.mar), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2.

O CAV vem da eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, para a Aparecidense-GO, nos pênaltis, e agora vira a chave de volta para o estadual, onde aparece na 12ª posição com 16 pontos, contudo, uma vitória na Toca, neste sábado, é imprescindível para a aproximação da Pantera Alvinegra do G-8.

De olho neste duelo, o treinador Rogério Corrêa ainda não contará com o atacante Vinícius Bala e, nem com Pedrinho, que seguem no departamento médico. Por outro lado, apesar de quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Luis Carlos, John Egito, Guilherme Borech e Derick, não tem ninguém cumprindo suspensão.

Ituano perde técnico e principal jogador para duelo contra o CAV

O Ituano tem três desfalques de peso para o duelo contra o Votuporanguense. O técnico recém-chegado Mazola Júnior e o zagueiro Luiz Gustavo foram expulsos na vitória sobre o Taubaté. Além deles, o atacante Neto Berola – destaque da equipe e vice-artilheiro da competição com seis gols – levou o terceiro cartão amarelo e também será baixa.

Brigando por vaga no G-8, o Ituano é 9ª colocado e o primeiro fora da zona de classificação, logo, visita o CAV de olho nos três pontos.

Arbitragem

Para comandar o duelo entre CAV x Ituano, a FPF (Federação Paulista de Futebol) escalou o árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, que será auxiliado por Diego Morelli de Oliveira e Ítalo Magno de Paula Andrade. O 4º árbitro será Gabriel Furlan, enquanto Ricardo Barbieri Pereira da Silva atuará como analista de vídeo.

Ingressos

Para os torcedores que desejam acompanhar CAV x Ituano, na Arena Plínio Marin, neste sábado, os ingressos podem ser adquiridos em pontos presenciais ou pela internet. Confira os valores abaixo:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem ainda adquirir os ingressos antecipadamente, evitando longas filas nas bilheterias da Toca da Pantera, em pontos de venda como: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.