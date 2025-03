SOBRIEDADE JÁ 

TÁ DIFICIL FINGIR QUE TÁ FÁCIL

O Monsenhor Jonas Abib, falecido a pouco tempo, tem uma frase simples, mas, forte, que ele repetia com a convicção de quem vivia isso que dizia, ele sempre repetia: “Aguenta firme meu filho.”

Aguentar, é exatamente o contrário do nadar, nadar e morrer na praia, é a opção pela resistência.

Acontece que muitas vezes desistimos por não admitirmos a dificuldade, e perdemos então oportunidade de pedir ajuda, dividir o peso. Cem quilos carregado sozinho é quase impossível, dividido em 4 é uma tarefa tranquila.

O orgulho, a prepotência, acaba sendo motivo de queda e desistência, simplesmente porque se acha difícil, dizer que não está fácil.

Lembra que até Jesus aceitou, e um tal Cirineu o ajudou a carregar a cruz.

Olha, fingir já é difícil, agora fingir que tá fácil quando está difícil, é um baita peso a mais.

ANTES DE SER BOM, TEVE QUE SER RUIM

Encontro muitas pessoas me dizendo, nossa como eu gostaria de tocar violão, por exemplo, mas a desculpa é sempre a mesma: não tenho dom.

Acontece que a gente associa talento, ou dom, como se fosse uma genialidade, uma inspiração divina, pensar assim até divide pessoas, entre uns mais privilegiados que outros, quando o que pode estar faltando é determinação, iniciativa.

Talento é um dom gratuito, mas que não tem valor, se não for desenvolvido.

Pare de esperar inspiração para começar alguma coisa, comece que a inspiração chega, esteja disposto a transpiração que você vai ver como aumentam suas inspirações.

Pouca ousadia, limita até os inspirados.

E tenha certeza, antes de ser ótimo em alguma coisa, você terá que ter sido bom, antes de ser bom, você precisa ter sido ruim, e antes de ser ruim, você precisa ter começado.

E ESSE TAL DE GRÃO DE MOSTARDA HEIN?

Mas o que existe de tão especial no tal grão da mostarda citado por Jesus, como referência de fé, dizendo que uma fé como ela moveria montanhas?

Então fui pesquisar.

Veja, Jesus não disse fé do tamanho do grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, e aí está a diferença.

É que o grão de mostarda é a semente mais resistente que existe, mesmo que ela seja esmagada, queimada, ela não se desintegra, já tem um recado aí, a fé deve ser resistente.

Outra coisa, ela cresce rápido, e o mais incrível, o grão de mostarda, não é uma semente híbrida, ou seja, a ciência nunca conseguiu misturá-la com outra semente, logo, nossa fé deve ser única, em um único Deus, O que criou todas as coisas, porque uma fé fraca, que se quebra fácil, que se mistura com outras, acaba logo, chamando as coisas criadas por Deus, de deuses.

CADA UM PARA TODOS

Tem uns jogos de palavras que a gente repete sem perceber o que realmente estamos falando.

Quanto você já ouviu ou já disse: “Cada um por si, e Deus por todos.”

Quer algo mais egoísta que isso? Só falta querer um Deus só para si também.

A regra da realização do ser humano, é o um por todos e todos por um.

Veja, naqueles documentários sobre animais, da perceber que é um instinto deles se unir para defender a espécie, já o homem decreta guerra entre si.

Se a gente romper a ideia do comum, da convivência, da irmandade, do coletivo, vamos colocar em risco a nossa própria sobrevivência, como aquela família de porco espinho, onde todos morreram de frio, por não conseguirem ficar juntos, por um não suportar os espinhos do outro.

A CRENÇA PODE SER MANIPULADA, O SABER NÃO

O Rei Salomão teve uma oportunidade que acho que todos nós gostaríamos de ter.

Deus ofereceu a ele, qualquer coisa que ele quisesse, ele podia escolher.

E ao invés de pedir riquezas, vida longa, Salomão pediu sabedoria.

Seja sincero, você pediria o que?

Gente, a sabedoria faz saber, e não simplesmente acreditar.

Às vezes penso, que nós somos treinados só para acreditar mesmo sem saber, e não é à toa, a crença pode ser manipulada, já o saber, não.

Aristóteles disse que a dúvida é o princípio da sabedoria, a dúvida no sentido de querer saber.

Salomão escolheu sabedoria, e se tornou poderoso não pela força dos seus exércitos, mas pela capacidade de tomar decisões corretas.

Uma das afirmações que mais gosto, e acho que até já partilhei aqui com vocês: “O inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio consegue aprender com o erro dos outros.”

Vai, seja sábio, saiba…

Por Carlinhos Marques

