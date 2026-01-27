Tio é preso em flagrante após estuprar a sobrinha de 9 anos 

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (25), em General Salgado/SP, enquanto a menina dormia na companhia do tio e do irmão, de 5 anos.

Um homem foi preso acusado de estuprar uma criança de 9 anos, sua sobrinha, na madrugada deste domingo (25.jan), em General Salgado/SP. A vítima relatou que o tio a abusou enquanto dormia ao seu lado, junto com seu irmão de 5 anos.

A mãe da criança, que é irmã do suspeito, acionou a Polícia Militar após a filha relatar o abuso. A menina contou que o tio colocou a mão sobre sua genitália e, em seguida, introduziu o dedo profundamente em seu canal vaginal, causando-lhe dor. Ele também teria esfregado o pênis entre suas nádegas. Assustada, a menina saiu do quarto chorando e contou tudo à mãe.

No depoimento à Polícia Militar, a vítima descreveu o crime em detalhes.

A criança foi encaminhada à Santa Casa de General Salgado, onde foi examinada por uma médica. O laudo médico constatou na região vaginal, secreção com odor forte, escoriações e vermelhidão. O Conselho Tutelar acompanhou os procedimentos.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. As partes foram levadas ao Plantão Policial de Auriflama/SP, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

O autor do crime foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, que ocorre com vítimas menores de 14 anos, e permanece à disposição da Justiça. O crime prevê pena de 8 a 15 anos de prisão.

Na sequência, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba/SP para realização de exames sexológicos, acompanhada pela mãe e pelo Conselho Tutelar.