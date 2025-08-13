CAV anuncia Paulo Roberto Santos como novo treinador 

Conhecido como “Rei do Acesso”, técnico chega para substituir Rogério Correa, e comandar a preparação da Pantera Alvinegra para o Paulistão A2 2026.

O Clube Atlético Votuporanguense está de comandante novo: Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”! A confirmação foi anunciada no final da tarde desta terça-feira (12.ago), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

O treinador carioca, de 64 anos, chega na Pantera Alvinegra com a missão de substituir Rogério Correa que deixou o clube após o título da A3 e o acesso à A2 de 2024, além do vice-campeonato da Copa Paulista. Contudo, após uma temporada iluminada, o ano de 2025 foi modesto pelos lados da Arena Plínio Marin, não conseguindo cravar entre os 10 primeiros no Paulistão A2, o elenco também não engrenou na Copa do Brasil, fazendo partida única em casa contra à Aparecidense-GO. No segundo semestre, sem disputar a Copa Paulista, o elenco foi liberado, assim como Rogério Correa, que atualmente, está no Grêmio Prudente.

Paulo Roberto Santos, que como jogador atuava pela lateral-esquerda, não é nenhum estreante na beira do gramado, possuindo 14 acessos na carreira como treinador em níveis nacional e estadual, e com passagens marcantes por clubes como São Bento, XV de Piracicaba, Rio Claro e Pouso Alegre.

O “Rei do Acesso” também se tornou conhecido como “Luxemburgo do Interior”, graças ao seu temperamento e estilo elegante de se vestir, além dos vários títulos comandando equipes pequenas.

Com o treinador nomeado, a diretoria do CAV, liderada por Edilberto Fiorentino – Caskinha, trabalha para acertar o elenco que disputará a temporada 2026, começando pelo Paulistão A2.