Cerimônia realizada nesta terça-feira (17) reconheceu os ganhadores do primeiro sorteio do programa, que incentiva o descarte correto de resíduos e a participação da população na coleta seletiva.

A Saev Ambiental realizou, nesta terça-feira (17.nov), a entrega dos prêmios aos primeiros contemplados pelo Moeda Verde Digital, programa que incentiva a destinação correta de materiais recicláveis e a participação dos moradores nas ações de sustentabilidade em Votuporanga. A cerimônia ocorreu no auditório da autarquia e marcou mais uma etapa da iniciativa, lançada com a proposta de associar educação ambiental a benefícios para a população.

Os ganhadores foram definidos no primeiro sorteio mensal do programa, realizado em 10 de novembro. Entre os prêmios entregues estão uma Smart TV de 50 polegadas e uma fritadeira elétrica. Os contemplados foram Wagner Dionísio de Moura, ganhador da televisão, e Zulmiro Ponzani, sorteado com a fritadeira.

“O Moeda Verde Digital é um exemplo de como políticas públicas podem unir sustentabilidade e participação popular. Quando incentivamos o descarte correto dos resíduos, também promovemos educação ambiental e fortalecemos a consciência coletiva sobre o cuidado com a cidade. É importante reconhecer o trabalho dos servidores e valorizar cada morador que participa dessa transformação. Uma cidade mais sustentável se constrói com o envolvimento de todos”, disse o prefeito em exercício, Luiz Torrinha (PL).

A cerimônia também reservou um momento de reconhecimento à servidora Jonesia Rodrigues, que há 11 anos integra a equipe do Ecotudo. Ela recebeu uma homenagem especial por ter sido a funcionária que mais realizou validações de cupons no Moeda Verde Digital, que contribuiu diretamente para o funcionamento e a divulgação do programa. A premiação destacou o empenho dos profissionais que atuam diariamente na operação e no incentivo à destinação correta de resíduos no município.

“Esse reconhecimento é uma forma de valorizar os servidores que estão na linha de frente e fazem o programa acontecer todos os dias. O Moeda Verde Digital depende do envolvimento da população, mas também do comprometimento dos nossos colaboradores, que orientam os moradores, realizam as validações e ajudam a fortalecer essa iniciativa. A dedicação da Jonesia representa o trabalho de toda uma equipe que acredita na importância da educação ambiental”, disse o superintendente adjunto, Marcelo Fukuoka.

Wagner Dionísio de Moura, ganhador da Smart TV de 50 polegadas, contou que já frequenta semanalmente o Ecotudo Oeste, por morar nas proximidades. Ele conheceu o Moeda Verde Digital no próprio ponto de entrega, por meio da servidora Jonesia Rodrigues, que o incentivou a realizar o cadastro no aplicativo. “Eu não esperava, foi uma surpresa quando recebi a ligação. Fiquei muito feliz e ganhei esse presente graças à insistência da funcionária. Isso só motiva a gente, porque eu mesmo já tenho o costume de frequentar o Ecotudo e agora teria um motivo a mais”, relatou.

Já Zulmiro Ponzani, morador da região Norte de Votuporanga e ganhador da fritadeira elétrica, contou que também frequenta semanalmente o Ecotudo Norte. Ele conheceu o programa por meio da esposa, que o incentivou a baixar o aplicativo e participar dos sorteios. “Eu já levava os resíduos ao Ecotudo como uma forma de conscientização mesmo. Sempre procuramos fazer a nossa parte e dar a destinação correta ao lixo. Quando minha esposa me falou sobre o aplicativo, resolvi participar. Achei a iniciativa muito interessante, porque, além de contribuir com o meio ambiente, ainda temos a oportunidade de concorrer a prêmios. É um incentivo a mais para manter um hábito que já faz parte da nossa rotina”, afirmou.

A entrega dos prêmios também contou com a participação do vereador Marcão Braz (PP).

Moeda Verde Digital

Por meio do Moeda Verde Digital, os moradores podem participar levando materiais recicláveis aos Ecotudos Norte e Sul. A cada entrega validada, o participante recebe automaticamente um cupom para concorrer aos sorteios mensais. Para participar, é necessário utilizar o aplicativo Conecta Votuporanga, no qual também é possível acompanhar as informações do programa.

A iniciativa busca estimular hábitos sustentáveis, ampliar a adesão à coleta seletiva e conscientizar a população sobre a importância de separar e destinar corretamente os resíduos. Além de contribuir para a redução do descarte irregular, a ação fortalece a cadeia da reciclagem no município.