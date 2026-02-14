Júri de ex-PM é anulado após ele ameaçar cortar a cabeça da juíza e de jurados

Sessão ocorreu nesta quinta-feira (12) em São José do Rio Preto/SP. Eduardo José de Andrade confessou o assassinato de Tiago de Paula, de 32 anos, a tiros, e disse que pretende voltar a matar outras pessoas.

A Justiça anulou o júri popular do ex-policial militar Eduardo José de Andrade, de 24 anos, após ele ameaçar cortar a cabeça da juíza e dos jurados. A sessão ocorreu por meio de videoconferência nesta quinta-feira (12.fev), em São José do Rio Preto/SP.

Durante a audiência, Eduardo confessa o assassinato a tiros de Tiago de Paula, de 32 anos, em Cedral/SP, em novembro de 2022: “Eu matei, não me arrependo. Quando eu sair para a rua, vou continuar matando”, declarou o réu no interrogatório.

Durante a audiência, o acusado também fez graves ameaças de morte aos jurados responsáveis pela condenação anterior, em fevereiro de 2025, quando recebeu a pena de 29 anos de prisão pelo assassinato de João Gonçalves Filho, de 39 anos.

A reportagem tenta contato com a advogada de defesa do acusado, Nayara Thibes.

Em seguida, Eduardo afirmou que cortaria a cabeça de três homens e quatro mulheres que estavam na sessão desta quinta-feira: “Eu vou cortar a cabeça de um por um e vou mandar na casa deles no dia em que eu sair daqui. Eu vou cortar a cabeça da doutora [juíza] porque eu tenho autorização para isso […]”, declarou Eduardo.

Diante da intimidação, a juíza interrompeu a sessão ao questionar os jurados do atual júri se tinham condições de permanecer ou se sentiam ameaçados. O primeiro jurado logo respondeu que não se sentia apto a continuar. Com isso, o julgamento foi anulado.

Não há data para o novo júri. Ele responde ao processo preso, no Centro de Detenção Provisória Guarulhos II.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que a defesa solicitou a realização de um exame de insanidade mental do acusado.

Júri popular