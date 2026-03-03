Daniel David arquiva pedido de extinção do mandato de Luiz Torrinha 

O presidente da Câmara acolheu um parecer jurídico que recomendou o arquivamento. Pedido foi protocolado pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD), após o prefeito Jorge Seba (PSD) nomear o vice-prefeito como superintendente interino da Saev Ambiental; após o protocolo, nomeação foi revogada e posteriormente republicada com acréscimo de informação.

A 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (2.mar), foi marcada pelos ‘tradicionais’ protestos contra o aumento nas contas de água e vazamentos de esgoto; além disso, um grupo de servidores públicos municipais, em grande parte ocupantes de cargos de confiança, marcaram presença no Plenário ‘Dr. Octavio Viscardi’ para protestar contra a fala do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que nas últimas sessões abordou supostas irregularidades no Parque da Cultura, afirmando que o local é “terra de malandro.”

A sessão legislativa contou com a exposição de cartazes, vaias, aplausos e gritos de “fascista”, além de bate-boca e cartazes rasgados.

Entretanto, um dos principais interessados na sessão ordinária foi o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), que marcou presença no plenário, acompanhado de sua esposa, a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.

No início dos trabalhos, o presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), anunciou o arquivamento do pedido de extinção do mandato do vice-prefeito, após acatar um parecer jurídico que recomendou o arquivamento.

Vale relembrar que, conforme noticiado pelo Diário, o pedido de extinção do mandato foi protocolado pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD), no final da tarde da última quarta-feira (25), na presidência da Câmara Municipal de Votuporanga, motivado pela nomeação, na última segunda-feira (23), para exercer o cargo de superintendente interino da Saev Ambiental. A justificativa seria uma suposta violação da Lei Orgânica do Município. Nomeação visava sanar a crise gerencial da Autarquia, após o pedido de exoneração de Luciano Nucci Passoni, no último dia 20.

Contudo, logo após o protocolo de extinção, o prefeito Jorge Seba publicou a revogação da nomeação de Luiz Torrinha, no cargo de superintendente interino. A questão se tornou um embaraço vexatório para a Administração Municipal, que passou a agir em duas frentes: amenizar uma possível extinção do mandato do vice-prefeito e nomear um gestor para a Saev Ambiental.

Na última quinta-feira (26), a Saev Ambiental conheceu suas novas lideranças, o superintendente Osvaldo Carvalho; além do superintendente-adjunto José Roberto Silveira Oliveira, que já havia sido nomeado.

Os holofotes da política local passaram a focar na decisão que seria tomada pelo vereador Daniel David (MDB), com todas as apostas nos bastidores apontando para o arquivamento imediato do pedido de extinção do mandato.

Na noite da última sexta-feira (27), a Edição do Diário Eletrônico do Município de Votuporanga trouxe a retificação da nomeação do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) como superintendente interino da Saev Ambiental, assinado na segunda-feira (23) pelo prefeito Jorge Seba (PSD). Na prática, o decreto até já sido revogado, contudo, sofreu uma republicação com acréscimo de informações, salientando que o vice-prefeito exerceria a função interina “sem recebimento de qualquer espécie de remuneração ou vantagem pelo desempenho da atividade.”

A decisão veio nesta segunda-feira (2), quando o presidente da Câmara se baseou no parecer jurídico. De acordo com o documento: “No caso concreto, a retificação do ato administrativo — com exclusão expressa de qualquer remuneração e efeitos retroativos — evidencia a atuação corretiva do próprio Executivo, afastando o elemento nuclear da vedação invocada na representação.”

A decisão também considerou que não houve acúmulo de cargos eletivos, nem permanência de situação irregular, além de destacar que o ato administrativo possui presunção de legalidade. Outro ponto destacado foi a inexistência de situação jurídica consolidada que justificasse a medida, considerada excepcional.

Por fim, o documento determina o arquivamento do Processo Administrativo n° 26/2026.