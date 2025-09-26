Corinthians quita dívida com o elenco pelo título do Paulistão 2025 

Valor total pago a atletas e membros da comissão técnica com direito à premiação foi pago em três parcelas e girava em torno de R$ 12 milhões.

A diretoria do Corinthians pagou a última das três parcelas acertadas com o elenco pela premiação do título do Campeonato Paulista deste ano. O valor total girava em torno de R$ 12 milhões.

Com a resolução do problema, o clube não tem mais pendências financeiras com o elenco e funcionários do CT Joaquim Grava que também tinham direito a receber os valores pela conquista do estadual.

Por outro lado, o Corinthians ainda possui uma série de pagamentos atrasados por outros motivos. O caso mais emblemático é o do atacante Memphis Depay, que tem mais de R$ 17 milhões pendentes por luvas e bonificações individuais previstas em contrato, como participação em gols e número de jogos. No início desta semana, clube e atleta chegaram a um acordo pela forma de pagamento.

Além da dívida com Memphis Depay, o clube do Parque São Jorge tem duas condenações do CAS (Corte Arbitral do Esporte) pelo não pagamento da dívida contraída com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres, e pelo não cumprimento do contrato com o argentino Matías Rojas.

Na Fifa, o Timão tem condenações pelo não pagamento ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, pelo não pagamento ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez e, por fim, por não ter cumprido o acordo firmado com o Shakhtar Donetsk pelo empréstimo do volante Maycon.

O clube alega não ter dinheiro em caixa para honrar os compromissos e, nos bastidores, tenta acordos amigáveis para se livrar do transferban e de possíveis outras punições.

*Com informações do ge