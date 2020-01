Capotamento no MS deixa 5 moradores de Votuporanga feridos

No meio da manhã desta segunda-feira, 06 de janeiro ocorreu um grave acidente de trânsito na BR 060, distante da cidade de Chapadão do Sul aproximadamente 05 Km, rumo a Paraíso das Águas.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado para atender à ocorrência com a informação de que em um capotamento de uma Chevrolet D-40, cabine dupla, com placas de Votuporanga (SP) havia cinco feridos.

No local os Bombeiros encontraram Pedro Barbosa Pena, 66 anos de idade, com um grave ferimento na cabeça e um dedo da mão dilacerado. Ele estava sentado pelo lado de fora no asfalto, apoiado na roda traseira do veículo consciente e orientado.

Também estava em estado grave outro homem, Rafael Renato de Arruda, 31 anos, este com suspeita de hemorragia interna. Ele reclamava ainda de dores nas costas.

Além dos dois, foram ainda conduzidos para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, João Carlos da Silva Vieira, 50 anos, Ramão Eloi Rodrigues, 54 anos e Valdemir Elias Queiroz, o motorista, com 67 anos de idade.

Segundo um sexto homem que estava no local, sem ferimentos, identificado apenas como Alam disse que todos trabalham em uma empresa de currais pré-moldados e saíram de Rio Verde de Mato Grosso (MS), rumo a Votuporanga (SP). Todos os ocupantes do veículo são moradores daquela cidade do interior paulista.

Um dos ocupantes do veículo teria dito a um Bombeiro que pode ter havido distração do motorista durante uma conversa com os demais ocupantes da D-40.

O veículo abalroou no meio fio da sarjeta da rodovia, saiu da pista e o motorista tentou voltar, quando ocorreu o capotamento no meio da pista, que ficou interditada.

A Polícia Militar esteve no local e auxiliou os Bombeiros no controle do trânsito, permitindo a passagem de um veículo de cada vez, pelo acostamento.

Fonte: Jovemsulnews (Norbertino Angeli)