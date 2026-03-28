Capacitação gratuita: Prefeitura abre novas oportunidades em Administração e Negócios

Cursos de Auxiliar Administrativo, Logística e Gestão de Pessoas estão com inscrições on-line até 10 abril.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e o SEST SENAT, está com inscrições abertas para três cursos gratuitos na área de Administração e Negócios. A iniciativa é voltada para pessoas de 25 a 59 anos que desejam se qualificar e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

As opções disponíveis são os cursos de Auxiliar Administrativo, Logística e Gestão de Pessoas, que oferecem formação prática e atualizada, preparando os participantes para diferentes áreas do setor empresarial.

As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril, por meio de links específicos para cada curso. As aulas têm início previsto para o dia 27 de abril, com convocação dos selecionados enviada por e-mail até o dia 13.

Os cursos serão realizados presencialmente na unidade do SEST SENAT de Votuporanga, localizada na Rua Copacabana, nº 4722, no Parque Santa Felícia.

Confira as opções e escolha seu curso:

Logística

Aulas no período da tarde, das 13h às 17h

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/1b1e7dbc-372f-f011-8c4e-002248e0cd8d

Auxiliar Administrativo

Aulas no período noturno, das 18h às 22h

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/40740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Gestão de Pessoas

Aulas no período noturno, das 18h às 22h

Inscrições: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego/cursos/42740626-352f-f011-8c4e-000d3ac13d30

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o SEST SENAT pelo telefone (17) 3585-0980.