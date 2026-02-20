Capacitação: curso gratuito de Fotografia com Celular

São 20 vagas disponíveis; inscrições continuam abertas e devem ser feitas presencialmente no CTMO.

Empreendedores, profissionais autônomos e interessados em fortalecer a presença nas redes sociais podem aproveitar: continuam abertas as inscrições para o curso gratuito de Fotografia com Celular para Redes Sociais, oferecido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) e o Senac.

A capacitação tem como foco mostrar como a fotografia pode ser uma aliada estratégica na comunicação e nos resultados de negócios.

Podem participar interessados a partir de 16 anos, com Ensino Fundamental completo. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no CTMO, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4.497, das 9h às 15h.

As aulas serão realizadas entre os dias 23 e 26 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30, no Senac Votuporanga.

Durante o curso, os participantes terão contato com noções básicas de fotografia, composição de imagens e criação de conteúdo visual, além de orientações práticas para aprimorar a apresentação de conteúdos no ambiente digital. A proposta é tornar a comunicação mais atrativa, profissional e eficiente, fortalecendo a presença nas redes sociais e a conexão com o público.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no CTMO pelo telefone (17) 3406-1488.