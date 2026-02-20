Quem tem medo do lobo mau? 

O espetáculo ‘Chapeuzinho Vermelho e o Lobo’, da Mídia Produções Artísticas, será apresentado em Votuporanga no próximo mês, trazendo uma releitura sensível do clássico dos Irmãos Grimm que convida o público a revisitar temas como vilania, empatia e transformação.

Desde que atravessou séculos nas versões de tradição europeia, o Lobo de Chapeuzinho Vermelho consolidou-se como símbolo do perigo e do medo que ronda a infância, cumprindo a função de ensinar prudência e delimitar limites. Com o tempo, porém, releituras passaram a tensionar essa imagem cristalizada e a questionar quem é, de fato, o lobo mau: apenas vilão ou metáfora das sombras humanas, da exclusão e da solidão? Ao ganhar espessura emocional, o personagem deixa de ser só predador e passa a revelar complexidade, deslocando a narrativa do temor absoluto para a possibilidade de compreensão.

No dia 26 de março, às 19h30, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebe o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo”, mais recente projeto da Mídia Produções Artísticas.

Inspirada na obra de Charles Perrault e eternizada pelos Irmãos Grimm, a montagem aposta em uma releitura encantadora e sensível, capaz de surpreender crianças e adultos.

Com dramaturgia e direção de Daniel Neves, artista premiado com mais de 50 prêmios em áreas como figurino, cenografia, sonoplastia e direção, e mais de 20 como ator, a peça mistura teatro, música e elementos cinematográficos, compondo um espetáculo visualmente vibrante e emocionalmente delicado.

A proposta reafirma uma marca do diretor: a crença na arte como ferramenta transformadora da sociedade.

No palco, a trajetória da menina que atravessa a floresta para levar doces e remédios à avó doente mantém a estrutura clássica, mas desloca o eixo da narrativa. O Lobo, tradicionalmente visto como vilão, surge atravessado por uma profunda solidão. Ao invés de medo ou rejeição, Chapeuzinho decide olhar para ele com compaixão — gesto que transforma o rumo da história e conduz a um desfecho surpreendente e cheio de significado.

A vilania cede lugar à escuta; o perigo, à possibilidade de amizade. O que se revela é que, muitas vezes, o “lobo” carrega uma história que precisa ser ouvida.

A coragem da protagonista também ganha contornos mais humanos. Durante a jornada, ela enfrenta seus receios, mas segue adiante. O percurso até a casa da avó torna-se metáfora de crescimento: cuidar de quem se ama implica atravessar medos, sustentar escolhas, amadurecer. A mensagem é direta e afetuosa — com empatia, coragem e amor, é possível transformar realidades, inclusive a própria.

A montagem dialoga ainda com um projeto pedagógico consistente. Conforme apresentado no portfólio do espetáculo, o conto favorece o desenvolvimento da linguagem, amplia vocabulário e compreensão textual, e estimula a contação de histórias. Também abre espaço para discutir emoções como medo e coragem, auxiliando crianças a reconhecer e expressar sentimentos, e aborda valores éticos como prudência e responsabilidade.

O elenco reúne Vitória Almeida, Daniel Neves e Erick Nazareth. A produção executiva é assinada por Nilson Cardoso e Erick Nazareth, com direção de produção de Nilson Cardoso. Cenários, figurinos, adereços e bonecos também levam a assinatura de Daniel Neves, reforçando o caráter autoral da montagem. A operação de som, luz e efeitos visuais fica a cargo de Raphael Fernandes.

Com 30 anos de trajetória, a Mídia Produções Artísticas retorna a Votuporanga renovando seu compromisso com um teatro infantil de qualidade, capaz de divertir, emocionar e semear reflexão.

Em tempos de respostas rápidas e narrativas simplistas, a peça convida o público a enxergar com sensibilidade e descobrir que nem sempre o lobo é o que parece.

