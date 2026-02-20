Volta às aulas e o desafio da convivência 

Rede Municipal de Educação de Votuporanga intensifica o acolhimento dos alunos e fortalece ações permanentes de prevenção ao bullying, problema que já atinge 38% das escolas brasileiras.

@caroline_leidiane

Com o início do ano letivo, as unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Votuporanga promovem o acolhimento das crianças com o objetivo de favorecer a adaptação, fortalecer vínculos e criar um ambiente seguro e acolhedor.

Após esse período inicial, as equipes gestoras e pedagógicas alinham as ações que irão nortear o trabalho coletivo ao longo do ano. Entre as prioridades está o desenvolvimento de atividades permanentes de conscientização e prevenção ao bullying.

As orientações da Secretaria Municipal da Educação preveem que o tema seja trabalhado desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, com atividades adequadas à faixa etária dos alunos.

A proposta é inserir a prevenção na rotina escolar e nos projetos pedagógicos, incentivando a convivência saudável, o respeito às diferenças e o fortalecimento de valores como empatia e diálogo.

O debate se faz necessário diante do cenário nacional. De acordo com o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado em 09 de janeiro, cerca de 38% das escolas do país relatam enfrentar situações de bullying.

O índice corresponde a mais de 28 mil instituições que registraram ocorrências como ameaças e ofensas verbais entre estudantes, demonstrando que a violência entre pares está presente em diferentes regiões do Brasil.

No âmbito legal, a Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, instituiu em todo o país o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying). A norma define essa prática como conduta reiterada que envolve violência física ou psicológica, manifestada por meio de humilhações, constrangimentos ou discriminações. A definição abrange ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outras formas de agressão reconhecidas pela legislação.

A lei estabelece que escolas, clubes e agremiações recreativas têm a responsabilidade de adotar medidas de prevenção, orientação e combate a essas condutas.

O próprio Ministério da Educação destaca que o enfrentamento ao bullying passa por ações educativas contínuas, formação de profissionais e promoção da cultura de paz no ambiente escolar. A orientação é que a prevenção não ocorra de forma pontual, mas integrada às práticas pedagógicas e à construção de um clima institucional baseado no respeito.

Em Votuporanga, as ações previstas incluem rodas de conversa, contação de histórias e outras dinâmicas educativas que abordam respeito, solidariedade e não violência.

Para além do cumprimento de diretrizes legais ou da resposta a estatísticas preocupantes, a proposta é consolidar uma cultura integrativa permanente, na qual o diálogo, a escuta e o respeito orientem as relações cotidianas.

Quando escola, famílias e comunidade caminham na mesma direção, o enfrentamento ao bullying deixa de ser apenas uma reação a conflitos e se transforma em compromisso coletivo com a formação integral dos estudantes, fortalecendo valores que ultrapassam os muros escolares e acompanham toda a trajetória educativa.