“SEMPRE JUNTOS NO NATAL” Inaugurada a decoração de Natal d’A Joia

Foi inaugurada no último sábado (23) a tradicional decoração de Natal d’ A Joia, neste ano o tema escolhido foi “Sempre Juntos no Natal” e consiste em shows a cada meia hora com bonecos gigantes, que foram colocados na marquise da empresa.

“Quem está sempre junto no Natal? No caso d’ A Joia é o Papai Noel, o Nicolau e a Mamãe Noel. Esses três personagens sempre estão juntos na A Joia no Natal. Porque o que varia é o tema, cada ano a decoração fica diferente, mas os três personagens sempre são os mesmos. Este ano nós reduzimos a arte de decoração e deixamos em evidência os três personagens, a decoração ficou mais clean para deixar ele em evidencia. E aí fica a pergunta: Sempre juntos no Natal, mas quem está junto de você no seu Natal? Na Joia, os três, e você, quem está sempre junto, a sua família? Os seus amigos? Quais são as pessoas que realmente são importante pra você passar o Natal? Então este é um tema pra você refletir”, explica a diretora da empresa, Elza Mara Pignatari.

“A decoração d’ A Joia nesses moldes começou em 1999, então em 2019, essa mega decoração está fazendo 20 anos, mas de qualquer forma. A joia sempre foi decorada de uma maneira muito esmerosa, bem caprichada, com bastante bom gosto e estilo, que é a característica d’ A Joia. Isso desde a década de 60, mas feita somente no interior da loja. Então desde 1999 a decoração da loja é feita assim, com esses bonecos gigantes e de uma forma mais elaborada”, conta Elza Mara.

O horário do espetáculo é a partir das 19h30, acontece o primeiro show; 22h30 é o ultimo show e eles acontecem a cada 30 minutos.