Diocese de Votuporanga promove Jubileu com os catequistas neste sábado

Programação inicia na Paróquia São Bento, às 15h30, seguindo em peregrinação até a Catedral Nossa Senhora Aparecida.

A Igreja de todo o mundo está vivenciando o Jubileu Peregrinos de Esperança, numa oportunidade de reconhecer esta chama que deve permanecer acesa no coração de cada cristão. Diante da proposta jubilar, grupos específicos se reunirão durante o ano para celebrar e vivificar a virtude da esperança. Neste sábado, dia 1º de fevereiro, será a vez dos Catequistas de toda a Diocese de Votuporanga.

A programação inicia na Paróquia São Bento, de Votuporanga, às 15h30, com café. Em seguida, os participantes terão um momento de oração e a reflexão do tema “Catequistas peregrinos da esperança”, que será conduzida pela Irmã Rosangela Fontoura. Às 18h os catequistas farão uma peregrinação até a Catedral Nossa Senhora Aparecida, onde acontecerá a Missa às 19h, presidida por Dom Moacir Aparecido de Freitas.

Além disso, o momento do Jubileu será marcado pelo envio dos catequistas, visando a retomada das atividades catequéticas do ano. “O tema irá abordar o catequista como comunicador e peregrino de esperança e hoje mais do que nunca, a esperança que não decepciona precisa ser anunciada com alegria. Assim, Deus nos acompanha e convida a preencher o coração de nossos irmãos com a virtude da esperança”, ressalta o assessor da Dimensão Bíblico Catequética da Diocese, Padre Roberto da Silva Bocalete.

O Bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, destaca a importância do momento. “O encontro de todos os catequistas no Jubileu mostra um sinal de unidade e diocesaneidade, dando sentido à comunhão que Papa Francisco tanto nos exorta, pois será uma oportunidade de vivenciar o grande sentido de nossa caminhada cristã, que é assumir a centralidade de Jesus como sinal de verdadeira esperança”.

Vale ressaltar que os participantes poderão receber indulgência jubilar. Diante do arrependimento sincero dos pecados e confissão, os fiéis devem participar da Missa na Catedral, que é uma das cinco igrejas jubilares da Diocese, ali comungar e rezar pelas intenções do Papa Francisco, (Profissão de Fé, Pai-Nosso e Ave-Maria). As indulgências são uma graça que eliminam parcial ou plenamente as penas que o pecado deixou, isto é, as penas temporais que todos os pecados deixam na vida do fiel.