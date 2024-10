Cantarella é eleito prefeito de Fernandópolis

O atual vereador e procurador jurídico da Câmara Municipal de Ouroeste, João Paulo Cantarella foi eleito prefeito de Fernandópolis. Em segundo lugar ficou o atual chefe de gabinete do prefeito.

O atual vereador e procurador jurídico da Câmara Municipal de Ouroeste, João Paulo Cantarella foi eleito prefeito de Fernandópolis. Em segundo lugar ficou o atual chefe de gabinete do prefeito André Pessuto, Rodrigo Ortunho.

Com a vitória, Cantarella, deve fazer mudanças significativas na Prefeitura de Fernandópolis além de outras promessas de campanha para o melhoramento no município. O candidato do PL teve apoio da direita e acabou recebendo muitos votos de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O engenheiro Marcos Mazetti, eleito vice-prefeito, dará suporte a nova administração municipal que se inicia em 1º de janeiro de 2025. (Região Noroeste)