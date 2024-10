CAV vence por 1 a 0 o Monte Azul e sai na frente para a final da Copa Paulista

A vitória se deu graças a Wendel Júnior, que fez o único gol da tarde em cobrança de pênalti na etapa final

Votuporanguense e Monte Azul protagonizaram grande jogo na Arena Plínio Marin pelo duelo de ida da final da Copa Paulista

Jogadores do CAV celebram gol na final. (Foto: Andrey Queiroz/RP Fotopress)

Votuporanguense e Monte Azul protagonizaram grande jogo na Arena Plínio Marin pelo duelo de ida da final da Copa Paulista , mas quem celebrou ao apito final, foram os donos da casa. Em um duelo marcado por bolas na trave e chances desperdiçadas, a vitória do time do Votuporanga se deu pelos pés de Wendel Júnior, que fez o único gol da tarde em cobrança de pênalti na etapa final.

O jogo de volta será disputado no próximo sábado, dia 12, com mando do Monte Azul, que depende ainda da liberação do seu estádio por parte da Federação Paulista de Futebol (FPF). Para a decisão, o clube alvinegro terá a vantagem do empate para ser bicampeão do torneio, enquanto o time de azul e branco precisará vencer à qualquer custo. Caso triunfe por um gol de diferença, pênaltis, mas se a vitória acontecer por dois tentos ou mais, o Monte Azul celebrará um título inédito em sua história.

Os primeiros 45 minutos da final da Copa Paulista não contaram com bola na rede, mas disputas e grandes chances não faltaram. Logo aos 30 segundos, o Monte Azul não se intimidou e proporcionou o primeiro susto para o torcedor na Arena Plínio Marin. O camisa 10 Pedrinho arriscou uma pancada de fora da área, que obrigou o goleiro João Paulo a fazer uma boa defesa caindo para o lado esquerdo.

Aos 11 minutos, foi a vez dos donos da casa responderem com a melhor chance da etapa inicial. Vinícius Bala dominou a bola no lado direito e cruzou para dentro da área. O lançamento encontrou Wendel Júnior livre de marcação entre os zagueiros, que se atirou com um carrinho para completar para o gol. O chute explodiu no travessão, que deixou a meta do goleiro Zanella ‘balançando’.

O jogo seguiu marcado por muita luta e marcação forte dos dois lados. Aos 23 minutos, foi a vez de Gui Sales, camisa 9 do Azulão, quase abrir o placar. O time visitante encaixou rápida troca de passes no campo de ataque, até que o lance chegou ao lateral-esquerdo Mateus. O jogador do Monte Azul levantou para Gui Sales, que se entortou todo para conseguir cabecear, e mesmo assim, a bola raspou a trave esquerda da Votuporanguense.

Por volta dos 25 minutos, devido à alta temperatura em Votuporanga na tarde deste sábado, que bateu os 36 ºC, a arbitragem determinou uma parada técnica para a reidratação. Após a pausa, claramente as equipes sentiram o desgaste, e o ritmo diminuiu, juntamente com os lances de perigo.

No primeiro tempo, Votuporanguense e Monte Azul fizeram um bom jogo até onde o físico aguentou, mas o placar permaneceu zerado entrando no intervalo.

O Monte Azul mais uma vez começou o tempo de jogo pressionando a Votuporanguense. Aos dois minutos, boa triangulação do Azulão na entrada da área, que termina com finalização do volante Pingo, sem muita direção. No lance seguinte, Pedrinho lançou Rian pelo lado direito, que cruzou rasteiro. O lance era perigoso, mas Nando estava lá para cortar no limite, tirando para escanteio.

Até que aos 18 minutos, foi a vez do time visitante acertar a bola no travessão. Após cobrança de escanteio, Thiago Silva desviou de cabeça e ela caiu nos pés de Rian, que dominou e finalizou de bico praticamente na pequena área. Mas o grande herói do lance seria o goleiro e capitão João Paulo, que defendeu à queima roupa, mandando a bola na trave antes dela ser afastada.

Depois do milagre na defesa, o ataque da Votuporanguense retribuiu, desta vez, ‘liberando’ o grito de gol entalado no torcedor. Dentro de sua própria área, o já amarelado Matheus Santana aplicou um carrinho imprudente em Vinícius Baracioli. A princípio, a arbitragem deixou seguir, mas após revisão do VAR, pênalti assinalado para o CAV e Santana expulso ao levar o segundo amarelo no jogo.

Wendel Júnior foi para a cobrança e incendiou as arquibancadas. Chutando de perna esquerda, o goleiro Zanella chegou a tocar na bola, que ainda bateu na trave antes de entrar. Placar inaugurado na final, 1 a 0 Votuporanguense.

Apesar do gol e a vantagem numérica em campo, a vida do mandante não estava resolvida. O Monte Azul não se intimidou e partiu ao ataque, e conseguiu levar perigo ao gol adversário. Aos 50 minutos, o time alviazul encaixou contra-ataque e Wesley saiu frente a frente com João Paulo. No chute cruzado, a bola acertou a trave e mais uma vez não entrou.

Em um jogo de chances claras para os dois lados, o CAV foi letal e venceu a primeira final da Copa Paulista por 1 a 0. Mas pelo que mostraram Votuporanguense e Monte Azul, o campeão do torneio segue bem distante de estar definido.(Futebol Interior)