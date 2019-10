Votuporanga sedia evento sobre saúde de Ovinos

Ação faz parte do PROSAF, da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, e será desenvolvida por pesquisadores do Instituto Biológico da APTA de Votuporanga.

O evento, que acontece na manhã do próximo dia 11, está incluído no Programa de Sanidade em Agricultura Familiar – PROSAF, voltado para ovinocultores de atividade pecuária familiar, técnicos da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável e pequenos produtores e agricultores familiares dos municípios de Votuporanga e região, principalmente Meridiano e Valentim Gentil.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, responsável pela divulgação do evento, “a ação, denominada ‘Sanidade em Ovinocultura Familiar: Abordagem Sobre Verminoses, Principais Zoonoses e Calendário Sanitário’, será desenvolvida pelo Laboratório de Parasitologia Animal de Votuporanga, ligado ao Instituto Biológico da APTA, local onde acontecerá o evento”.

O credenciamento dos participantes acontecerá das 8h20 às 9h, mas como são apenas 50 vagas, a reservas devem ser feitas com antecedência no e-mail da pesquisadora Giane Serafim da Silva, no endereço giane@biologico.sp.gov.br. De acordo com a pesquisadora, que integra a equipe do Laboratório de Parasitologia Animal de Votuporanga/Instituto Biológico/APTA, o evento terá três painéis.

O primeiro, que será apresentado pela própria Giane, é “Verminose em ovinos: Importância, Prevenção e Controle”. Logo depois, o Dr. Renato Augusto Pereira da Silva, médico veterinário da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, da Casa da Agricultura de Valentim Gentil, falará sobre as “Zoonoses de Importância Para Ovinos e Calendário Sanitário Para a Ovinocultura”.

No intervalo entre as duas atividades, os universitários Bruna Luiz Rigamonte e Vitor Trevizan Passos, do curso de Medicina Veterinária da UNIFEV, bolsistas do PIBIC/CNPq/IB, apresentarão os resultados de projetos de pesquisa realizados pelo Laboratório de Parasitologia Animal de Votuporanga/IB/APTA. O encontro será encerrado com um almoço para os participantes.

O Programa de Sanidade em Agricultura Familiar (Prosaf) é desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com as cooperativas e associações de produtores, para transferir conhecimento e gerar tecnologias nas áreas de sanidade animal, vegetal e ambiental. Parte deste trabalho é executado pelo IB – Instituto Biológico, em parceria com a APTA Regional e Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (antiga CATI).