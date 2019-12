Pais fazem churrasco em fila à espera de vagas para filhos em escolas de Votuporanga

Moradores buscam vagas em duas escolas de período integral em Votuporanga.

Pais de alunos passaram o fim de semana em uma fila para tentarem garantir vagas para os filhos nas escolas estaduais Sarah Arnoldi Barbosa e Uzenir Coelho Zetune, em Votuporanga (SP).

Muitos chegaram no sábado (7) nas unidades para serem atendidos nesta segunda-feira (9). Alguns chegaram a montar acampamento com direito até a churrasco na calçada e outros chegaram a ficar 48 horas a espera dos atendimentos.

“A gente trouxe água, manta, cobertores, colchão básico e uma panela de arroz para comer alguma coisa”, afirma a funcionária pública Flávia Andréia da Silva.

De acordo com a Diretoria Regional de Ensino, as vagas nas escolas são abertas caso algum aluno que já esteja matriculado saia. Na manhã desta segunda-feira (9), os pais entraram e aguardaram o atendimento dentro do colégio.

“Estamos em uma lista de espera e as vagas não são garantidas, mas a gente fica na lista e caso algum aluno mude ou não queira a vaga a gente é chamado”, diz a esteticista Eliana Ribeiro.

Alexandre Benfati, supervisor de ensino em Votuporanga, explica que todos os alunos têm vaga garantida em outras escolas da cidade, mas que os pais preferem as duas principalmente pela carga horária da escola. Os alunos chegam de manhã e só saem às 15h30.

“A Secretaria de Educação não deixou de garantir a vaga. O momento agora é que o pai pode procurar a escola de interesse dele. Havendo a vaga a secretaria vai disponibilizar tranquilamente”, afirma o supervisor de ensino Alexandre Benfati.