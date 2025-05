Campeão mundial Cássio Dias participa do Desafio do Bem no Votu International Rodeo

Montaria solidária com o touro Relíquia da Patroa acontece no domingo (11). Entrada para a pista é gratuita todos.

O atual campeão mundial de montarias em touros, Cássio Dias Barbosa, está confirmado no Votu International Rodeo, que acontece de 8 a 11 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga/SP.

Cássinho, como é conhecido, será o protagonista do Desafio do Bem, montando o touro Relíquia da Patroa, um dos grandes nomes do plantel dos empresários Tercio e Rosana Miranda. A apresentação acontece no domingo (11/05), último dia da festa, com objetivo 100% solidário: arrecadar fundos para o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, que atende mais de 30 entidades assistenciais da cidade.

“Mais uma vez, o rodeio mostra que vai além da arena. O Relíquia da Patroa é meu touro preferido e utilizá-lo em uma causa tão nobre me enche de orgulho”, afirma Rosana Miranda, uma das organizadoras do evento.

Rodeio internacional, megaestrutura e entrada gratuita

O Votu International Rodeo contará com mais de R$ 200 mil em prêmios e um formato inédito de competição por equipes, reunindo os melhores atletas do Brasil, Estados Unidos, Canadá e México.

Além da adrenalina nas montarias, o evento terá entrada gratuita para a pista todos os dias, parque de diversões, praça de alimentação, estrutura de festival e grandes nomes da música sertaneja:

08/05 (quinta): Maiara & Maraísa

09/05 (sexta): Bruno & Marrone

10/05 (sábado): Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ

11/05 (domingo): Zé Neto & Cristiano

Votu International Rodeo 2025