Memphis volta a trabalhar com bola e pode ser reforço contra o Inter 

Atacante é liberado para treinar com o restante do grupo depois de se recuperar dos traumas sofridos no pé direito e perna direita; Gustavo Henrique passará por cirurgia e é baixa.

O elenco do Corinthians voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, logo após a vitória, por 1 a 0, diante do Novorizontino, na estreia do técnico Dorival Júnior. A delegação alvinegra passou a noite na estrada, chegou em São Paulo pela manhã e fez uma atividade leve em campo. A novidade foi a presença do atacante Memphis Depay no gramado.

Recuperado dos traumas no pé e na perna direita sofridos no jogo contra o Flamengo, no último domingo, o holandês foi liberado para trabalhar com bola e participou de toda a atividade com o restante dos reservas. A tendência é de que ele seja reforço para o jogo deste sábado, contra o Internacional, na Neo Química Arena.

A formação do Corinthians para esta partida será treinada ainda nesta sexta-feira, já que o trabalho desta quinta teve apenas os não-relacionados e aqueles que não iniciaram o jogo em Novo Horizonte no gramado. Os titulares ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava realizando exercícios regenerativos.

Terminada a atividade, o técnico Dorival Júnior liberou todo o elenco e a comissão técnica para aproveitarem o resto do dia com suas respectivas famílias.

A notícia negativa fica por conta do zagueiro Gustavo Henrique. Em comum acordo com o departamento médico, o defensor será submetido a cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal que o acompanha desde o início da temporada. O jogador será desfalque por pelo menos um mês.

O duelo contra o Internacional, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena. O Timão ocupa a 12ª colocação na Série A com sete pontos ganhos, dois atrás do Colorado, que está na sexta posição na tabela.

*Com informações do ge