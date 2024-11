Limpeza: colaboradores da Unifev recebem treinamento

Profissionais de limpeza e conservação dos Câmpus Centro e Cidade Universitária receberam orientações para trabalho mais eficiente e seguro.

Com o intuito de otimizar a qualidade dos serviços de limpeza e conservação, a Unifev promoveu uma capacitação direcionada aos colaboradores responsáveis por essas atividades nos Câmpus Centro e Cidade Universitária. O treinamento, realizado sexta-feira (8.nov), foi ministrado pelo consultor em saneantes Eloy Alves Dias.

A limpeza ideal, segundo o palestrante, é resultado da combinação correta de produtos, diluições e acessórios. “Um ambiente limpo e organizado é fundamental para a saúde e melhor aproveitamento dos espaços, garantindo a segurança e boa impressão de todos que transitam pelo local”, completou Dias.

A iniciativa forneceu informações importantes para uma limpeza mais eficaz e segura, apresentando os produtos adequados para cada tipo de sujeira e enfatizando a importância de evitar a mistura de produtos químicos, que podem gerar reações perigosas e prejudicar a saúde.

De acordo com Bruno Rodrigues Martins, Supervisor de Serviços da Unifev, mesmo com a experiência da equipe, o treinamento trouxe dicas valiosas para otimizar o dia a dia e garantir a segurança no manuseio de produtos químicos. “A capacitação, que teve a participação de cerca de 50 profissionais, ajudará a aprimorar os serviços prestados por nossos colaboradores da limpeza, conservação e jardinagem, atendendo a comunidade acadêmica e administrativa com excelência e zelando pela conservação dos nossos dois câmpus”, destacou.

Para Iara do Nascimento Ferrari, colaboradora do setor de limpeza da Cidade Universitária, iniciativas que visam melhorar a qualidade dos serviços prestados são sempre bem-vindas. “As orientações sobre as misturas de produtos, que muitas vezes fazemos sem ter o conhecimento correto e podem fazer mal à nossa saúde, foram informações importantes para nossa segurança e melhoria do nosso trabalho”, encerrou.