Campanha de agasalhos do Fundo Social termina na quarta-feira 

“Aquece Votu 2024” teve início em maio deste ano e segue arrecadando agasalhos e outros itens de frio em bom estado de conservação; doações podem ser feitas o ano todo.

Em sua reta final, a campanha “Aquece Votu 2024” do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga segue arrecadando, até a próxima quarta-feira (31.jul), agasalhos em bom estado de conservação para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com entidades assistenciais que amparam essa causa. Mesmo que atualmente o clima não esteja de frio intenso, as doações podem ser feitas durante o ano todo para que haja um estoque quando necessário de nova frente fria.

A campanha teve início em maio deste ano, época quando as temperaturas tiveram uma forte queda e, desde então, a população pode fazer doações de agasalhos e outros itens de frio como blusas e jaquetas, calçados, cobertores, mantas, meias e roupa de cama, tudo em bom estado de conservação.

O ponto de arrecadação fica no próprio Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua São Paulo, nº 3.227, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, anexo à Prefeitura Municipal e o telefone para mais informações é o (17) 3405-9700 (ramais 9711 ou 9716).