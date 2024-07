Igor Coronado está liberado para enfrentar o Juventude, e Corinthians só tem um suspenso 

Súmula da partida contra o Atlético-MG não apresenta cartão amarelo para o meia.

O meia Igor Coronado não levou cartão amarelo na derrota do Corinthians para o Atlético-MG por 2 a 1, no último domingo, e assim está liberado para defender a equipe na próxima rodada do Brasileirão, contra o Juventude.

Em uma confusão no fim da partida, Coronado pareceu ter sido advertido pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Porém, não foi registrado nenhum cartão para ele.

O único jogador suspenso no Corinthians para o duelo de domingo que vem, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão, é Romero. O paraguaio levou o terceiro amarelo na competição.

Se por um lado o Corinthians perde Romero, por outro terá o retorno do zagueiro Cacá, que cumpriu suspensão diante do Galo.

Antes de encarar o Juventude, o Timão entra em campo contra o Grêmio, quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

*Com informações do ge