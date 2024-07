Passageira morre após carro capotar em Rio Preto 

Acidente aconteceu na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) neste domingo (28). Giovana Beatriz Silva Oliveira morreu no local; namorado dela dirigia o veículo e estava embriagado.

Uma passageira de 29 anos morreu depois que o carro em que ela estava capotou em São José do Rio Preto/SP. O namorado dela dirigia o veículo e estava embriagado. O acidente aconteceu na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) na madrugada deste domingo (28.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 52 anos, disse aos policiais que ele e Giovana Beatriz Silva Oliveira saíram à noite para jantar. Ele confessou que estava alcoolizado e o teste de bafômetro constatou 0,55 mg/L de álcool.

A passageira morreu no local. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

As causas do acidente são desconhecidas. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção do veículo automotor.

*Com informações do g1