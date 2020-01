Cavinho vence o Brasil de Pelotas e garante liderança do Grupo 9 da Copinha

Com golaço de falta, CAV vence por 2 a 0 e encerra primeira fase com 100% de aproveitamento.

O Votuporanguense venceu o Brasil de Pelotas nesta quinta-feira, por 2 a 0, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi, sede do Grupo 9 da competição.

O primeiro gol do jogo foi anotado aos 48 minutos da primeira etapa, em falta cobrada pelo lado esquerdo do ataque do Votuporanguense. João Pedro realizou bela cobrança e abriu o placar. Aos 13 minutos do segundo tempo, Taylor aproveitou confusão da zaga do Brasil de Pelotas e ampliou.

Com a vitória, o Votuporanguense alcança 100% de aproveitamento na fase de grupos e confirma a liderança do Grupo 9. O CAV guarda a definição do Grupo 10 para saber o adversário da próxima fase. O Brasil de Pelotas se despede com três derrotas, nenhum gol marcado e com a última colocação na chave.

Fortaleza e Tanabi duelam pela vaga restante dentro do Grupo 9, em confronto que acontece às 15h15, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi.