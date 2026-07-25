Caminhão da coleta de lixo tomba na marginal da SP-320 em Votuporanga 

O acidente foi registrado na esquina das ruas Dr. Antônio Correa e Walter Galloro, no bairro Boa Vista I. Não houve registro de feridos.

Um caminhão da coleta de lixo capotou na manhã desta sexta-feira (24.jul), na esquina das ruas Dr. Antônio Correa e Walter Galloro, no bairro Boa Vista I, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o acidente ocorreu por volta das 11h, no local que fica às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), quando, supostamente, o condutor teria perdido o controle da direção do caminhão, que estava cheio, resultando no tombamento.

Ainda segundo o apurado, não houve registro de feridos e o motorista dispensou atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Equipes da empresa responsável foram acionadas para destombar e guinchar o caminhão.

As causas oficiais do acidente ainda serão apuradas.