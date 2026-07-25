Seis seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2030 

Os jogos vão acontecer na Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha. Todos os anfitriões já estão garantidos na competição.

Com o fim da Copa do Mundo de 2026, a chave já vira e começará tudo de novo, agora, com foco na edição de 2030, que mais uma vez será diferente. Isso porque em comemoração aos 100 anos do torneio, a próxima será disputada em seis sedes, em três continentes. Os jogos vão acontecer na Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha. Todos os anfitriões já estão garantidos na competição.

Desse sexteto, o trio formado por Marrocos, Portugal e Espanha vai receber 101 das 104 partidas do Mundial. Já Uruguai, sede da primeira Copa, Argentina e Paraguai receberão jogos de aberturas comemorativos, antes de o torneio seguir para as demais sedes.

Desde 2006, a Fifa não dá mais vaga de forma automática para a seleção que é a atual campeã na Copa seguinte, mas as duas finalistas de 2026 já entraram em campo sabendo que estão na próxima edição em razão de serem países-sedes do próximo torneio.

Programação da Copa do Mundo de 2030