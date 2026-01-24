Após quase 2 anos fechada, Unidade de Saúde do Pacaembu ganha data de inauguração

A Unidade de Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” deve abrir as portas à população na próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro, às 16h.

Jorge Honorio

A Unidade de Saúde do bairro Pacaembu deve ser inaugurada na próxima quinta-feira (30.jan), às 16h, na Rua Dimas Liévana de Camargo, nº 1.170, Parque Vida Nova III (Pacaembu), em Votuporanga/SP. O prédio teve custo aproximado de R$ 1.080.979,14.

A unidade de saúde que deve ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecer a rede de atenção básica do município está pronta e fechada há quase dois anos, sendo motivo de reclamações de moradores da área e vereadores na Câmara, além de objeto de uma série de reportagens do Diário durante todo o ano de 2025.

Em maio do ano passado, o vereador Osmair Ferrari (PL) encabeçou na Casa de Leis um movimento pedindo que a Prefeitura de Votuporanga não transformasse o prédio em uma espécie de ‘deposito de vacinas’. O prefeito Jorge Seba (PSD) respondeu, à época, garantindo que a unidade de saúde seria mantida e inaugurada durante as festividades do aniversário da cidade, em agosto.

A inauguração não aconteceu, o principal motivo, segundo apurado à época, foram problemas relacionados a processos licitatórios para aquisição dos móveis, uma vez que o precisava aguardar os prazos previstos pela nova Lei de Licitações.

A nova unidade de saúde possui uma área de construção de 251,93m², contando com recepção, consultórios médicos, salas de espera, vacina, curativo, procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviço.

A cerimônia de inauguração contará com a presença do prefeito Jorge Seba, do vice-prefeito, Luiz Torrinha (PL), da secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, além de autoridades, vereadores, servidores da Saúde e moradores da região beneficiada.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, ressalta que a nova unidade amplia a capacidade de atendimento da rede municipal: “Estamos fortalecendo a atenção primária, com uma estrutura adequada, profissionais capacitados e foco no cuidado contínuo da população. Essa entrega reflete planejamento, investimento responsável e compromisso com o bem-estar dos votuporanguenses”, afirmou.