CAV enfrenta o Linense na Arena Plínio Marin 

O duelo pela quinta rodada da primeira fase do Paulistão A2 ocorre neste sábado (24), às 18h.
O Clube Atlético Votuporanguense está pronto para enfrentar o Linense neste sábado (24.jan), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em duelo válido pela quinta rodada da primeira fase do Paulistão A2 de 2026.
A Pantera Alvinegra vem de vitória em cima do Santo André na Toca, por 1 a 0, com gol de Thiago Luiz, na última rodada. Resultado que colocou o Votuporanguense na 5ª colocação da tabela, dentro do bloco de cima da competição.
De olho no duelo contra o Linense, o treinador Paulo Roberto terá novidades no elenco alvinegro, como os retornos do meia Kauê Muniz (Portuga) e do atacante Minho, que terminaram o processo de transição e voltaram a ser relacionados. Assim, agora apenas o atacante Marcos Nunes segue no Departamento Médico.
O comandante da Pantera Alvinegra ainda contará com reforços vindos da base do clube e que defenderam o CAV na Copinha 2026, caso do atacante Jackson Oliveira, do meia Yago Moreira e do volante Ryan Novais.
Por sua vez, o Linense vem com ‘sangue nos olhos’ para cima do Votuporanguense. Na última rodada, o Elefante da Noroeste vencia o Ituano dentro Gilbertão, em Lins/SP, quando tomou a virada nos minutos finais e saiu derrotado por 3 a 1.
Com o resultado, o Linense foi ultrapassado na tabela e ficou estacionado com seis pontos, caindo para a sétima posição.
Arbitragem
Para a partida entre CAV x Linense à Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Renan Pantoja de Quequi (33 anos), que será auxiliado por Giovanni Crescêncio e Leonardo Franzoni Guarnieri. Já João César Ferreira da Silva Júnior será o quarto árbitro e Luciano Alves de Lima atuará como analista de vídeo.
Ingressos
Os ingressos para CAV x Linense custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:
- Scapin Celular
- Polizeli Parafusos
- Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)
- Clínica do Pescador
- Arena Plínio Marin