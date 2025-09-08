Motociclista morre em colisão com caminhonete em Cardoso 

Valdir Elias de Paula, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente ocorrido na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), próximo ao trevo de acesso urbano.

Um motociclista de 51 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), próximo ao trevo de Cardoso/SP, na manhã desta segunda-feira (8.set).

De acordo com o apurado, Valdir Elias de Paula, que era morador de Cardoso, conduzia uma motocicleta no sentido Cardoso/Riolândia/SP, quando por motivos ainda a serem investigados houve a colisão com uma caminhonete. O impacto foi extremamente violento, deixando a motocicleta totalmente destruída e Valdir não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar Rodoviária esteve presente para registrar a ocorrência e controlar o tráfego de veículos até que os trabalhos da Polícia Civil e Técnico-Científica fossem concluídos.

O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do acidente.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre horário e local de sepultamento de Valdir Elias de Paula.