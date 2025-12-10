Câmara homenageia produtoras de ‘Fôlego’ e reconhece avanço do cinema votuporanguense após destaque no Festival Internacional de Cinema Cristão

Voto de Congratulação reforça a presença de Votuporanga no audiovisual nacional e foi motivado por reportagem publicada por este jornal, que evidenciou o impacto cultural do longa

@caroline_leidiane

A noite desta segunda-feira (8), na Câmara Municipal de Votuporanga, representou um marco de afirmação para o audiovisual produzido na cidade. A aprovação do Voto de Congratulação às produtoras Cine Haven e Produtora Lemos, responsáveis pelo longa “Fôlego”, ecoou para além do plenário. Tornou-se símbolo da potência do cinema produzido no município, que vem ocupando espaço nacional. A produção alcançou projeção internacional ao concorrer na 9ª edição do FICC (Festival Internacional de Cinema Cristão), realizada em 15 de novembro, em São Paulo.

A iniciativa da vereadora Natielle Gama Graciano nasceu após a leitura de uma reportagem publicada por este jornal, assinada por esta jornalista, que detalhou o alcance das indicações recebidas por “Fôlego” e o significado dessa conquista para Votuporanga.

A matéria motivou a parlamentar a formalizar o reconhecimento, conferindo ao Voto um caráter que ultrapassa a formalidade: ele registra como a produção cultural local, quando devidamente iluminada, reverbera em políticas públicas.

O longa, realizado por meio do edital da Lei Paulo Gustavo, ampliou a presença de Votuporanga no circuito audiovisual ao ser indicado a quatro categorias no FICC:

Melhor Diretor (Rogério Lemos), Melhor Atriz (Carolina Cardinale), Melhor Produtora (Dayane Lemos) e Melhor Audiodescrição e Libras (Fabiana Saraiva).

A obra, que aborda a violência contra a mulher, chamou atenção pela força narrativa e pelo compromisso social, qualidades destacadas durante a sessão.

Ao justificar o voto, registrado no Requerimento nº 303/2025, Natielle destacou que as indicações reafirmam “o talento, a competência técnica e a capacidade artística dos profissionais do audiovisual do interior do Estado”, sublinhando que “Fôlego” projeta o nome de Votuporanga no cenário nacional.

A vereadora também ressaltou a importância de trazer à cena pública um filme que dialoga com temas urgentes e falou sobre o papel do cristianismo no enfrentamento à violência contra a mulher, ponto central da obra.

Dayane Lemos, emocionada, lembrou que esteve na Câmara um ano antes para apresentar o trailer do filme.

“Quem ama cinema sabe como é difícil fazer obras independentes no Brasil. Poder realizar esse trabalho na cidade que acolheu nossa família é sempre um privilégio. A Secretaria de Cultura e Turismo possibilitou que fizéssemos cinema em Votuporanga, muito obrigada. Sou grata à reportagem do Diário, que deu visibilidade; à vereadora Natielle, que sugeriu o voto; e à Câmara, que representa o poder do povo e valoriza a cultura da nossa cidade”, reconheceu ela.

O diretor Rogério Lemos e CEO da Cine Haven mencionou o alcance social do reconhecimento.

“Ser indicado à um festival internacional significa amplificar uma mensagem vital sobre a violência contra a mulher e provar que é possível fazer cinema de qualidade no interior de São Paulo, com profissionais altamente capacitados. Ser reconhecido lá fora mostra que nossa obra cumpre seu papel social. Agradeço ao município pelo apoio e por compartilhar desse feito”, salientou.

Para o produtor de áudio e sócio proprietário da Cine Haven, Ronaldo Lemos, o voto valida um esforço coletivo construído ao longo de anos.

“Ficamos felizes pelo reconhecimento porque foi a própria cidade de Votuporanga, por meio das leis de incentivo, que possibilitou a realização de seis dos nossos projetos de cinema. Quando esse trabalho é reconhecido, vemos que o esforço por qualidade e por transmitir uma mensagem relevante à comunidade dá resultado. Esse reconhecimento também incentiva outros profissionais a produzirem audiovisual de qualidade na região”, enfatizou.

Produtoras que fortalecem o audiovisual votuporanguense

A Cine Haven, fundada pelos irmãos Rogério e Ronaldo Lemos, nasceu como estúdio musical e se consolidou como produtora audiovisual com mais de 30 projetos, incluindo séries, documentários e filmes premiados. Já gravou projetos para grandes empresas como Sony Pictures e tem obras exibidos em plataformas de streaming, como Feliz7Play e NT Play.

A produtora carrega o propósito de unir técnica, narrativa e propósito social, acumulando milhões de visualizações em suas criações.

A Produtora Lemos, criada em 2024 por Dayane Lemos — que soma mais de cinco anos de experiência no cinema e dez produções entre documentários, webseries e filmes de diferentes metragens — também se destaca pela atuação no Conselho Municipal de Políticas Culturais, contribuindo para fortalecer o ecossistema cultural da cidade.

O Voto aprovado pela Câmara reconhece não apenas o êxito de “Fôlego”, mas o amadurecimento de uma cena cultural que vem se consolidando em Votuporanga. Reconhecimento que nasceu na tela, ganhou as páginas deste jornal e se transformou em registro oficial da cidade.