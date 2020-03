Junior Rocha freia empolgação e quer vitória frente ao Audax

Depois de nove rodadas, o Votuporanguense conquistou no último sábado (29) a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2. A equipe venceu, fora de casa, o Red Bull Brasil pelo placar de 1 a 0. Somando seis pontos, o time continua na lanterna, mas com uma diferença de apenas dois pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento (Penapolense, com oito).

Ao final da partida, o técnico Junior Rocha elencou o que o plantel precisa para mudar o quadro negativo do time até o momento, e já foca no próximo adversário para continuar subindo na tabela de classificação.

“Não adianta ficar olhando para a tabela. O próximo passo será depois desses três pontos, que era o que queríamos conquistar. Agora focamos no Audax, e eu falo para os jogadores sempre, que nada supera o trabalho, a seriedade, o comprometimento. Antes de brigar por algo maior, temos que sair dessa situação triste, porque não merecíamos estar”, disse.

INTENSIDADE

O comandante elogiou a intensidade colocada em campo, e crê que a semana completa de treinamentos ajudou a melhorar a atuação. “Temos muitas virtudes, e foram com elas que fomos jogar. Tivemos uma semana inteira para trabalhar, conseguimos colocar a intensidade que precisamos, ter uma equipe competitiva”, completou.

Visando sair da zona de rebaixamento, o Votuporanguense recebe nesta quarta-feira (4) o Osasco Audax no Estádio Plínio Marin, a partir das 15h. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.