Santa Casa de Votuporanga agradece emenda de Emídio de Souza 

Aporte financeiro no valor de R$ 100.131,31 foi utilizado na aquisição de materiais imprescindíveis para a rouparia do Hospital, especialmente para uso dos colaboradores da assistência.

A Santa Casa de Votuporanga expressa sua gratidão ao deputado estadual Emídio de Souza pela emenda parlamentar no valor de R$ 100.131,31. Este aporte financeiro foi utilizado na aquisição de materiais imprescindíveis para a rouparia do Hospital, especialmente para uso dos colaboradores da assistência.

No ano passado, o deputado Emídio de Souza visitou a Instituição e pode ver de perto as necessidades e os desafios enfrentados pela equipe. Essa visita foi crucial para fortalecer os laços e evidenciar a importância do apoio contínuo à Santa Casa. A recepção do parlamentar foi intermediada pelo ex-provedor Dr. Roberto Biazi.

“Tivemos a satisfação de receber Emídio e sua equipe em outubro de 2023. Acompanhamos seu trabalho e conhecemos sua luta em prol da saúde, por isso o convidamos para conhecer nossa estrutura. Durante sua visita, ele se prontificou a colaborar com nossa Instituição. Recebemos essa emenda com muita gratidão, especialmente porque demonstra o reconhecimento e a credibilidade dos nossos serviços”, destacou Biazi.

Esses materiais são fundamentais para garantir a segurança e a qualidade dos atendimentos prestados pelo Hospital. A contribuição do parlamentar demonstra um compromisso significativo com a saúde e o bem-estar da comunidade, permitindo que a Instituição continue oferecendo serviços de excelência e cuidado humanizado a todos os seus pacientes.

A Santa Casa de Votuporanga é uma peça-chave na assistência à saúde da região, atendendo milhares de pacientes anualmente. É referência para 53 municípios, abrangendo uma área de 500 mil habitantes.

O Hospital é reconhecido por sua qualidade no atendimento e humanização, sendo certificado com o ONA – Nível 2 – Acreditado Pleno. Além disso, é a primeira instituição de saúde no Brasil a obter o Selo Todos Nós, da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas, pelo seu trabalho exemplar com pacientes autistas.

O provedor Amaro Rodero expressou seu agradecimento ao deputado pelo empenho em destinar essa verba através de sua emenda parlamentar. “Somos uma Instituição filantrópica, referência em média e alta complexidades. O apoio de representantes políticos é vital para o fortalecimento das instituições de saúde pública, permitindo que continuem a desempenhar um papel crucial no bem-estar da população”, destacou.

Amaro destacou o apoio de Emídio. “Seu apoio é uma inspiração e um exemplo de como a união de esforços pode resultar em melhorias concretas para a saúde pública”, complementou.