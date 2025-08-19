Trabalhador rural é preso suspeito de atirar contra homem após briga sobre volume do som em bar 

Caso ocorreu em Vitória Brasil/SP neste domingo (17). Homem foi levado à Santa Casa de Jales/SP, onde passou por cirurgia. Estado de saúde é considerado grave.

Um trabalhador rural de 23 anos foi preso em flagrante suspeito de atirar contra um homem de 32 após exigir que ele aumentasse o volume do som em um bar na tarde deste domingo (17.ago), em Vitória Brasil/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, ambos estavam bebendo no bar, quando começou a discussão. Diante da negativa quanto ao volume do som, o suspeito, então, agrediu a vítima com um “mata-leão”.

O pai da vítima deu golpes de taco de bilhar contra o trabalhador rural, para tentar impedir que continuasse a agressão. Irritado, o suspeito lançou um banco de madeira contra o pai da vítima e ainda o ameaçou de morte.

O suspeito saiu do bar e retornou armado com um revólver. Como o pai da vítima não estava mais no local, foi até a casa dele, onde disparou contra a porta e invadiu. O agressor não encontrou o homem e saiu pelos fundos, pulando muros.

No caminho, o suspeito achou novamente a vítima e atirou contra ela pelo menos três vezes, na cabeça, costas e nádegas. O homem foi socorrido e levado à Santa Casa de Jales/SP, onde recebeu atendimento médico e passou por cirurgia. O estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito armado, que foi levado para a delegacia. O revólver foi apreendido. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.