Trump bane CNN e mais dois veículos da Casa Branca

Medida está sendo anunciada no mesmo dia em que canal americano noticiou que o governo dos Estados Unidos vai enviar drones à América do Sul.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (18.set) que está proibindo jornalistas da CNN, do MS NOW e do Politico de trabalhar na Casa Branca. Segundo o líder americano, essa medida contra os três veículos de imprensa, tem efeito imediato. O anúncio foi feito através de uma postagem na rede social Truth Social.
“Isso se deve ao fato de que esses veículos de mídia constantemente “reportam” notícias falsas! Veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou reportar ficção e mentiras constantemente quando cobrem o Presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”, diz um trecho da publicação.
A medida está sendo anunciada no mesmo dia em que a CNN noticiou que o governo dos Estados Unidos vai enviar à América do Sul drones MQ-9 Reaper, especializados em missões de vigilância, reconhecimento e ataque de precisão. Washington classifica facções criminosas que atuam na região, inclusive PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. O Itamaraty teme que isso sirva de justificativa para usar força militar contra o Brasil.
O Pentágono não se manifestou sobre a informação divulgada pela CNN.
Em outro trecho da postagem, Trump criticou os contratos que o governo federal dos Estados Unidos firmou com o site Politico durante o mandato do democrata Joe Biden. O acordo previa o fornecimento de assinaturas corporativas especializadas. “
“[O Politico] recebeu uma assinatura ilegal e ridícula de 8 milhões de dólares, um recorde histórico, diretamente do governo dos Estados Unidos, sob o comando do corrupto Joe Biden. Parece corrupção para mim!”, escreveu o republicano.
Trump também disse que “outros veículos de mídia que divulgam notícias falsas serão banidos em breve”.
*Com informações da CNN Brasil