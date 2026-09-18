Trump bane CNN e mais dois veículos da Casa Branca

Medida está sendo anunciada no mesmo dia em que canal americano noticiou que o governo dos Estados Unidos vai enviar drones à América do Sul.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (18.set) que está proibindo jornalistas da CNN, do MS NOW e do Politico de trabalhar na Casa Branca. Segundo o líder americano, essa medida contra os três veículos de imprensa, tem efeito imediato. O anúncio foi feito através de uma postagem na rede social Truth Social.

“Isso se deve ao fato de que esses veículos de mídia constantemente “reportam” notícias falsas! Veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou reportar ficção e mentiras constantemente quando cobrem o Presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”, diz um trecho da publicação.