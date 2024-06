Café junino encerra semestre na Clínica-Escola da Unifev com mais de 9 mil atendimentos

De janeiro a junho mais de 1,4 mil pacientes foram atendidos gratuitamente; assistência é realizada por alunos com a supervisão de docentes.

Um café junino no Dia de São João (24.jun), preparado na manhã de segunda-feira especialmente para os pacientes da Clínica-Escola de Fisioterapia da Unifev, marcou o encerramento dos atendimentos deste primeiro semestre de 2024. A unidade celebrou números bastante expressivos nestes seis meses do ano. No período, passaram pelo local, 1.421 pacientes, contabilizando 9.089 atendimentos à comunidade.

A Clínica-Escola da Instituição realizou os atendimentos na unidade anexa ao Câmpus Centro, na Santa Casa de Votuporanga – oferecendo fisioterapia em diversas áreas, como fisioterapia musculoesquelética, neurologia, cardiovascular, dermatofuncional, fisioterapia em ergonomia e saúde do trabalhador de pacientes com mobilidade reduzida, dor aguda ou crônica e tratamentos de pós-operatório de cirurgias ortopédicas.

Hoje, a Clínica-Escola é referência em atendimento de ortopedia, musculoesquelética e dermatofuncional, destacou a coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula Pelosi. “Nosso espaço é recomendado por profissionais da área da saúde para o processo de reabilitação de pacientes. Prova disso é o aumento do número de atendimentos a cada semestre, o que comprova que estamos transformando vidas e superando expectativas. Muitas vezes, o paciente chega até nós sem prognóstico de marcha, sem previsão de andar, com dificuldade de mobilidade e perda de força muscular. Por isso, temos muito o que comemorar, principalmente agora, com os novos equipamentos ultramodernos e com tecnologia de ponta, que não se encontram em muitas clínicas particulares. Oferecemos, gratuitamente, o que há de melhor em tratamento e reabilitação aos pacientes.”

Disponibilizando atendimentos gratuitos, o projeto visa atender prioritariamente à comunidade em situação de vulnerabilidade social, contribuindo significativamente para a promoção da saúde e do bem-estar da população. Além disso, conta com a participação de alunos do 7° período em estágio supervisionado por docentes, proporcionando uma prática importante, para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos na área profissional.

São oferecidas aos pacientes diversas áreas de fisioterapia: neurológica, dermato funcional, cardiovascular, músculo esquelética, geriatria, ergonomia e fisioterapia holística.

Para obter mais informações ou agendar atendimento, entre contato pelo (17) 3405-9999, ramal 899. A Clínica-Escola fica anexa ao Câmpus Centro da Unifev (entrada pela Rua Paraná, nº 3557).