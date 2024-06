Corinthians avança para contratar o goleiro Hugo Souza, do Flamengo 

Jogador deve chegar ao Timão por empréstimo até o final da temporada 2024.

Hugo Souza está próximo de ser o novo goleiro do Corinthians. O Timão encaminhou nesta terça-feira a contratação do jogador do Flamengo para substituir Carlos Miguel, prestes a se transferir para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O goleiro de 25 anos e 1,99m deve chegar ao Corinthians por empréstimo até o final do ano, com opção de compra no final da temporada.

Hugo foi revelado na base do Flamengo e disputou 71 partidas pelo clube. Em 2023, foi emprestado para o Chaves, clube da primeira divisão de Portugal, onde atuou em 27 jogos.

O Corinthians procura um novo goleiro desde que Cássio foi para o Cruzeiro e Carlos Miguel encaminhou a saída para o clube inglês.

O clube chegou a negociar com o goleiro Santos, mas o Fortaleza travou as negociações e não permitiu a saída do jogador.

Matheus Donelli, formado nas categorias de base do clube, virou titular nas duas últimas partidas do Brasileirão, contra Internacional e Athletico.

*Com informações do ge