Carro capota e deixa um morto e quatro feridos na Rodovia Péricles Bellini 

Motorista e ocupantes iam para o trabalho no momento do acidente, na manhã deste domingo (21), no trecho de Votuporanga/SP. Os quatro feridos foram levados para a Santa Casa.

Um homem de 45 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na manhã deste domingo (21.jun), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, os cinco ocupantes do veículo viajavam juntos para o trabalho. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção em um trecho da pista, o que causou o capotamento.

Os quatro sobreviventes foram socorridos por equipes de resgate e levados para a Santa Casa de Votuporanga. O hospital ainda não divulgou o estado de saúde atualizado dos feridos.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

O corpo de Vagner Donizeti dos Santos foi velado no Velório Municipal de Tanabi/SP; e o sepultamento ocorreu às 10h30, nesta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal de Tanabi.