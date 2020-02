Bunge: Multinacional de agronegócio e alimentos está com vagas abertas

Há vagas para nível médio e superior, além de oportunidades de estágio! A candidatura pode ser feira pelo site da seleção.

A Bunge é uma empresa multinacional de agronegócio e alimentos. Na Holanda, é considerada a principal empresa do ramo agro-alimentar e a maior exportadora do país. Trata-se uma empresa global e integrada de agronegócio, alimentos e bioenergia, que opera em toda a cadeia produtiva do campo à mesa do consumidor.

E para administrar esse grande negócio, a empresa está recrutando diversos profissionais para compor seu time de colaboradores! A Bungue possui unidades em Ouroeste, Araçatuba, São Paulo e Itapagipe (MG).

Vagas

Confira algumas das vagas de emprego disponíveis no site de recrutamento da Bunge:

Assistente de Logística

Estágio na Manutenção – Programação

Encarregado de Faturamento

Estágio em Logística

Analista de Recurso Humano Pleno

Analista Administrativo Pleno

Estágio em RPA (Robotic Process Automation)

Vendedor Pleno

Estágio – área Comercial (Vendas)

Técnico de Segurança do Trabalho

Operador Logístico

Estagiário

Analista de Recursos Humanos Pleno – BP

Operador de Utilidades

Analista de Automação PL RPA

Estágio Técnico em Segurança do Trabalho

Analista de Logística Jr.

Inscrições devem ser admitidas no site de vagas (https://www.vagas.com.br/empregos/bunge ). Nele, é possível visualizar as atribuições e requisitos de cada cargo.

Benefícios oferecidos:

Assistência médica

Assistência odontológica

Previdência privada

Restaurante interno

Vale alimentação

Vale-transporte