Alunos voltam as aulas nesta segunda sem uniformes

Estudantes do ensino fundamental (CEM), alunos dos CEMEIS e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), com aulas regulares, voltam às aulas nesta segunda-feira (03).

Ao todo, mais de 9,2 mil alunos estão matriculados nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e EJA da rede municipal. Na recepção desses alunos acontecerão atividades diversificadas e lanches.

Projetos para o primeiro dia de aula relacionados a adaptação e acolhimento das crianças foram preparados, principalmente com relação aos alunos novos e os que estão em transição do infantil para o fundamental.

Os alunos só irão receber o kit uniforme no final de março. O kit contém 2 camisetas, 2 bermudas, tênis e uma papet (espécie de sandália) para alunos da educação infantil.

Durante as férias professores e educadores participaram de congressos e capacitações, como por exemplo, a formação “Aprendizagens Essenciais”, aplicada na Cidade Universitária, que aconteceu nos dias 29 e 30 de janeiro. Os professores já retornaram às atividades no dia 27 de janeiro para planejamento de aulas.

A Prefeitura está ampliando ainda mais o número de professores de sua rede. Estão abertas inscrições para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 30 profissionais.