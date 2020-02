“É uma vergonha o que estão fazendo com o IAMSPE”, dispara Meidão

Durante a 26ª sessão ordinária realizada nesta quarta-feira, de cinzas, os vereadores estiveram reunidos na reunião pós-carnaval e discutiram e votaram 15 projetos de lei – de autoria do Executivo e Legislativo votuporanguense.

Um dos primeiros a usar a tribuna legislativa foi o presidente da Casa de Leis – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que fez duras críticas ao atendimento médico prestado pelo IAMSPE (Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual). “É uma vergonha o que estão fazendo com o atendimento médico”, diz Meidão sobre a cobertura do IAMSPE em Votuporanga.

Meidão afirmou que o Instituto está com três meses de pagamentos atrasados em laboratórios de exames em Votuporanga.

O presidente da Câmara ainda pediu a atuação do deputado estadual Carlão Pignatari que se atente sobre a situação. “Estamos buscando o apoio do nosso deputado Carlão, para interceder junto ao órgão estadual, antes os exames eram agendados pelo escritório de Votuporanga, agora nem isso. É lamentável essa situação que se encontra o IAMSPE em benefício de nossos valorosos servidores públicos”, criticou Meidão.