Que sorte incrível! Dois clientes do Posto do Vilar foram contemplados na Campanha do Dia das Mães da ACV/Porecatu. Os vencedores receberam seus prêmios na manhã do último sábado. Antonio Hungaro Soares, que preencheu o cupom no Posto, ganhou um vale compras de R$1.000 reais para gastar como quiser nas lojas parceiras da campanha. Já Aparecido Dias Barbosa levou R$1.000 reais para aproveitar em compras no Porecatu. Parabéns a todos!