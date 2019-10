Fliv 2019 terá lançamento nesta sexta-feira

O público receberá a programação completa que será distribuída nos dias do evento no Parque da Cultural.

A Prefeitura de Votuporanga, ao lado de apoiadores, fará nesta sexta-feira (11/10) o lançamento do Festival Literário de Votuporanga – Fliv 2019. O evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reunirá parceiros e imprensa às 17h no Auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

Serão apresentados detalhes da programação e a estrutura a ser montada para o festival realizado de 19 a 27 de outubro com entrada gratuita para todos os visitantes.

“O Fliv se tornou um dos maiores eventos multiculturais do nosso país. Estamos preparando mais uma grande edição com uma intensa programação e muitas novidades”, comenta a Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp.

O público receberá a programação completa que será distribuída nos dias do evento no Parque da Cultura. As informações divulgadas no lançamento também estarão no site www.flivotuporanga.com.br e nas redes sociais.

A realização é do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga com apoio e patrocínio de diversas empresas e instituições.