Briga termina com homem esfaqueado em Votuporanga 

Vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Já o autor das facadas fugiu logo após o crime e, até o momento, não foi localizado.

Uma briga entre dois homens ocorrida na Rua Jubey Okimoto, no bairro Vila Aureliano, em Votuporanga/SP, na noite do último sábado (20.set), terminou com um deles ferido a golpes de faca.

Segundo apurado, a desavença, supostamente causada pelo ex que não aceitava o fim do relacionamento da ex-companheira, teria evoluído para uma discussão acalorada entre o homem e o novo companheiro da mulher. Em determinado momento, o ex teria sacado uma faca e desferido pelo menos cinco facadas no abdômen e tórax da vítima, fugindo em seguida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e posteriormente para a Santa Casa, onde passou por cirurgia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência, assim como a Polícia Técnico-Científica. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar a motivação do crime.