Briga entre moradores de rua termina com um esfaqueado em Votuporanga 

Vítima, de 34 anos, foi socorrida com lesões no abdômen e braços. O suspeito, um homem de 42 anos, foi preso pela Polícia Militar.

Uma desavença entre dois homens em situação de rua terminou com um deles esfaqueado e o outro preso na manhã desta sexta-feira (7.fev), na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o crime ocorreu próximo do cruzamento entre as São Paulo com Alagoas, nas imediações da Praça da Concha Acústica, tradicional ponto de aglomeração de pessoas em situação de rua, também apelidada popularmente como ‘Cracolândia votuporanguense’.

Ainda segundo apurado, pouco antes das 10h, a vítima, um homem de 34 anos, foi surpreendido e atingido por pelo menos três golpes de faca que o atingiram no abdômen e nos braços.

Em seguida, populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), assim como o Corpo de Bombeiros, que efetuaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para avaliação médica. Não há informações atualizadas do estado de saúde.

A Polícia Militar foi chamada e rapidamente conseguiu prender o suspeito, um homem de 42 anos, que fugiu após o ataque, mas foi detido na Praça ‘Dr. Fernando Costa’ – Praça da Matriz. Durante a abordagem, os policiais militares apreenderam a faca utilizada no crime, e outra que estava escondida nas proximidades, ambas com vestígios de sangue.

Questionado, o suspeito teria alegado legitima defesa, afirmando ter sido agredido pela vítima. O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.